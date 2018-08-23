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В Казани навсегда закрылся один из знаменитых ночных клубов

В Казани навсегда закрылся один из знаменитых ночных клубов
16+
Фото: скриншот карт Google с места происшествия

В Казани закрылся знаменитый ночной клуб Luxor на улице Пушкина, об этом владельцы клуба сообщили на странице в соцсетях. На днях там сняли вывеску.

При этом до конца октября там будут проходить концерты, 29 сентября здесь даст концерт певица Монеточка, а 30 октября в Luxor приедет рэпер Хаски. Уже после их концертов клуб навсегда закроется.

Отметим, клуб под разными названиями работал с 2004 года.

A. Nabiullin, 24.08.2018, 16:11
Тэги: Искусство
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Комментарии

Горожанин24 августа 2018, 16:11
За***сь!
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Батюшка24 августа 2018, 16:18
Умер Максим, ну х.. с ним.....
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Горожанин24 августа 2018, 16:19
Навсегда нах.
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