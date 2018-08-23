В Казани навсегда закрылся один из знаменитых ночных клубов

В Казани закрылся знаменитый ночной клуб Luxor на улице Пушкина, об этом владельцы клуба сообщили на странице в соцсетях. На днях там сняли вывеску.

При этом до конца октября там будут проходить концерты, 29 сентября здесь даст концерт певица Монеточка, а 30 октября в Luxor приедет рэпер Хаски. Уже после их концертов клуб навсегда закроется.

Отметим, клуб под разными названиями работал с 2004 года.