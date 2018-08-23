Владелец бренда «Свинка Пеппа» подал в суд на предпринимателей из Татарстана

Владелец бренда «Свинка Пеппа» - британская компания Entertainment One UK Limited - подал в суд на предпринимателей из Татарстана. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Ответчиками выступят индивидуальные предприниматели из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Чистополя. Суммы исковых требований составляют от 40 до 60 тыс рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что правообладатель популярного детского мультфильма «Маша и Медведь» подал иск к бизнесмену из Набережных Челнов Людмиле Хромовой. Московское ООО «Маша и Медведь» потребовало взыскать с ответчицы компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Медведь», «Маша», надпись «Маша и Медведь», рисунок «Медведь».

Так, арбитражный суд РТ удовлетворил иск и обязал ответчицу выплатить 40 тыс рублей в качестве компенсации.