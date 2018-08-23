В Казани за день принесли в жертву свыше 6 тысяч овец

В Казань в день Курбан-Байрама в этом году были принесены в жертву 6,3 тысячи овец, об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Всего в Татарстане были зарезаны почти 11 тысяч животных, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году, малоимущим и социальным учреждениям передали 52,6 тонн мяса.

Духовное управление мусульман передало 14,7 т мяса в благотворительные фонды, в 15 колоний и в другие социальные учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в последние годы снижается число людей, желающих покупать жертвенных животных на Курбан-Байрам. "Уменьшилось и количество мечетей, и количество желающих (покупать их). Чем это объяснить, не знаю. Может кризис, может люди считают, что это не очень важно, а может объем частных барашков увеличился. Проблем с жертвенными животными сегодня в РТ нет — их много, желающих мало", - говорил представитель ДУМ.