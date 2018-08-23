В Казани осудили жителя деревни, проломившего полицейскому голову топором

В Казани в Верховном суде Татарстана осудили 32-летнего Азата Сайфутдинова, который в 2017 году в деревне Тябердино-Челны Рыбно-Слободского проломил топором голову полицейскому, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Подсудимый в августе 2012 года в деревне Тябердино-Челны Рыбно-Слободского района разбил окно и незаконно проник в дом своего знакомого. Оттуда он похитил мобильный телефон и скрылся.

В 2017 году, находясь в той же деревне, он оказал сопротивление сотруднику полиции и ударил его топором в голову. В результате полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.