Министр молодежи Татарстана ответил на вопрос о песнях Монеточки

Министр по делам молодежи Татарстана Дамиру Фаттахову сегодня утром перед встречей с активистами прослушал песни популярной певицы Монеточки, также рассказав о своем впечатлении о них, сообщает "Татар Информ".

Фаттахов рассказал, что Монеточку послушать ему порекомендовала дочь, но, прослушав ее песни, он вряд ли стал бы их слушать в дальнейшем.

- Когда я сюда ехал, мне дочь порекомендовала послушать Монеточку: "А вдруг тебя спросят, а ты не знаешь, кто это". Я вроде уже знал, мне говорили, но послушал пару песен, понял, кому-то это нравится, и был готов ответить на вопрос о том, что, да, я ее слушал. <...> Понятно, что я не буду в свободное время слушать эти композиции, но для меня важно понимать, что это нравится своей целевой аудитории, значит, есть какой-то запрос, - рассказал Фаттахов.

Кстати



Монеточка (также известна как Лиза Монеточка, настоящее имя — Елизавета Гырдымова; род. 1 июня 1998, Екатеринбург, Россия)— российская певица, музыкант, композитор и автор песен. В творчестве Монеточки преобладают жанры поп-рок и антифолк, а с конца 2016 года её песни стали содержать в себе элементы электронной музыки.