В Казани с октября изменится расписание работы Центров госуслуг

С 1 октября в Казани изменится расписание работы Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщается на официальном портале мэрии города.

Пока что Центры с 5 и более окнами приема работают 7 дней в неделю, с октября такие центры перестанут работать в воскресенье.

По новому расписанию будут работать Центры в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах.