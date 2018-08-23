Под Казанью мальчик застрял в горшке. Были вызваны спасатели

Под Казанью в ЖК "Царево" накануне спасли 2-летнего мальчика, который застрял головой в ночном горшке, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ребенок в одном из домов вечером случайно засунул голову в кресло от ночного горшка и застрял, родители обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие сотрудники МЧС освободили ребенка, он не пострадал.