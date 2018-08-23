Банковские аналитики: «На следующей неделе доллар может стоить 70 рублей»

ProKazan.ru узнал мнение экспертов о том, что происходит с рублем и какого курса стоит ждать к концу года

Курс доллара достиг 69 рублей, достигнув максимального значения с апреля 2016 года. Рубль продолжает дешеветь на фоне новостей о санкциях со стороны США. Сегодня стало известно, что 27 августа вступят в силу новые санкции США в отношении России по "делу Скрипалей". И хотя представители банков уверяют, что никакого ажиотажа по обмену валюты не наблюдают, многие казанцы ежедневно мониторят курсы обменников в надеже, что рубль начнет укрепляться.

Мы поинтересовались у финансовых аналитиков, что происходит с рублем и какого курса стоит ждать к концу года. Мнения специалистов разделились.

70 рублей за доллар на следующей неделе

- В первую очередь рынок продолжает нервничать из-за санкций - во вторник США внесли две российские компании и шесть судов в санкционный список по КНДР, а в среду вступил в действие первый раунд санкций США против России по делу Скрипаля, - считают в Центре макроэкономических анализа "Альфа-банка". - Россия выглядит выгодной картой в предвыборной игре США и обе стороны хотят ее использовать.

Среди других причин скачка курса доллара, эксперты называют возобновление покупки Центробанком валюты для Минфина. Причем такими ускоренными темпами, что это стало неприятным сюрпризом для рынка.

- В итоге рубль остается слабым, - говорят в "Альфа-банке". - На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон в 66-70 рублей за доллар.

Рубль к концу года может окрепнуть

Эксперты банка "Открытие" считают, что на падение национальной валюты повлияли риски усиления санкций к России (в том числе, возможно, в отношении суверенного долга и госбанков), а также серьезно осложнившиеся отношения США и Турции.

- В случае нейтральных решений в отношении санкций (возможно ужесточение, но не в радикальном формате) и сохранения текущих цен на нефть, логично рассчитывать на укрепление рубля до области 65 рублей за доллар в ближайшие месяц-полтора, - считает директор по аналитике КИБ банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев. - А ближе к концу года – возможно укрепление дополнительно на 2-3 процента.

Но если делать долгосрочный прогноз, то по словам эксперта, нас ждет постепенная девальвация рубля по отношению к доллару. Ежегодно он будет пардать на 2-2,5 процента. И если вы задумываетесь над тем, в какой валюте держать свои вклады, то лучше не хранить сбережения "в одной корзине", а перевести часть вкладов в доллары и евро.

Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка ОТКРЫТИЕ