Осталось 3 дня: как читатели ProKazan.ru собирают деньги на лечение онкобольной из Казани

Публикуем отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 23 августа

Портал ProKazan.ru продолжает публиковать ежедневный отчет о собранных средствах на лечение жительницы Казани Лилии Нуруллиной. Напомним, что девушке неверно диагностировали онкологию, из-за чего она вынуждена лечиться за границей. Стоимость терапии, которая может ей помочь 70 тысяч долларов - это около 5 миллионов рублей.

Историю Лилии Нуруллиной узнали уже более 75 тысяч человек. Неравнодушные люди отдают самые разные суммы: пользователи интернета перечисляют от 100 рублей до 50 тысяч, в зависимости от собственных возможностей. Семья Нуруллиных благодарит каждого, кого тронула их история и просит не оставлять их на полпути.

Отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 23 августа

Сбербанк (карта мужа): 177 386 рублей

ВТБ (карта мужа): 2 820 рублей

Сбербанк (карта матери): 10 437 рублей

Qiwi-кошелек: 246 рублей

Итого за день: 190 889 рублей

Сумма, собранная за 2 дня: 424 558 рублей

Мы призываем читателей не останавливаться и продолжить сбор на лечение Лилии Нуруллиной. Каждый день мы будем публиковать отчет о собранных средствах.

Реквизиты для оказания помощи Лилии Нуруллиной*

Сбербанк 4279 6200 2933 6808 Ильназ Ильясович Нуруллин (муж)

ВТБ 4714 8700 8826 4655 Ильназ Ильясович Нуруллин

5469 6200 1547 4701 Рамзия Иглямовна Камалова (мать)

Qiwi кошелёк +79625613536

*в редакции имеются все необходимые подтверждающие документы