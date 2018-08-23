Нашествие необычных бабочек в Татарстане: в КФУ назвали причину

Бабочки-адмирал были замечены в большом количестве в парках и скверах

В Казани, равно как и по всему Татарстану можно наблюдать нашествие необычного вида бабочек - адмирал, сообщили накануне в пресс-службе КФУ.

Впервые большое количество бабочек заметили сотрудники Национального парка "Нижняя Кама", уже после их наблюдали в большом количестве в казанском парке "Черное озеро" и других местах.

- Обычно за весь летний сезон я встречаю адмирала раз десять. А сейчас, во время получасовой прогулки по парку, я уже встретил более 10 особей. То есть этих бабочек в десятки раз больше, чем обычно, - заметил замдиректора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

Нашествие объясняется тем, что сошлись сразу несколько необходимых факторов - не было моментов, ограничивающих численность бабочек, наблюдался комфортный температурный режим без резкого перепада температур.

При этом бабочка абсолютна безвредна для садоводов, она не питается культурными растениями.

В ближайшие дни, впрочем, из-за похолодания их численность начнет спадать.