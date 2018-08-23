Размер средней зарплаты в Татарстане составил почти 34 тысячи рублей

В Татарстане средняя зарплата в июне выросла до 33,9 тысяч рублей, говорится в сообщении Татарстанстата.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она возросла на 8,2 процента. При этом реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, выросла за этот период лишь на 6 процентов.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru составил рейтинг самых востребованных и самых высокооплачиваемых профессиях в столице Татарстана. Самые высокооплачиваемые вакансии в Казани - это машинисты-вахтовики, персональные водители и сварщики.