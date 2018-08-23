В Казани под окнами Минниханова прошла новая зарядка активистов против МСЗ

В прошлый раз активистам уже вынесли устное предупреждение за агитацию на акции

В Казани сегодня утром на площади Свободы прошла новая зарядка активистов против строительства мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе Татарстана, сообщил корреспондент портала ProKazan.ru. В ней приняли участие около двадцати человек, она началась в 7:30.

- Зарядка продолжалась 30 минут, всю акцию снимали сотрудники правоохранительных органов на камеру. При этом в прошлый раз участникам зарядки вынесли устное предупреждение - за футболку с надписями против завода, в этот раз они пришли в обычных футболках, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, подобными акциями активисты призывают всех вести здоровый образ жизни.

Ранее в поселке Осиново на поле, где планируется построить мусоросжигательный завод, появилась надпись "Нет МСЗ". Надпись была сделана двадцатиметровыми буквами.