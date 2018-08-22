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Казанцы 10 дней пытаются спасти щенка, провалившегося в открытый люк
17:00, сегодня6
Казань сегодня: станция "Дубравная", плавучие бассейны Минниханова и кража у следователя
20:03, сегодня7
В Казани начался митинг против повышения пенсионного возраста
17:34, сегодня15
СК об убийстве мужчины, найденном завернутым в палас под Казанью: он погиб зимой
16:59, сегодня5
Шашлыки, конкурсы и "Камское Море": как отмечали девятый день рождения газеты "PRO Город"
Минниханов предложил вкладываться в плавучие бассейны на водоемах с грязной водой
16:38, сегодня18
В Казани наказали водителей, громко включивших музыку у Третьей транспортной дамбы
16:18, сегодня22
В Татарстане задержали экс-главу хлебозавода
15:52, сегодня14
Пакет связи и колонка, квадрокоптер или наушники при покупке смартфона Samsung в "Билайн"
Глава Минобрнауки РТ поручил проверить, как будут изучать родные языки в школах
15:44, сегодня14
Афиша: посмотреть авиашоу «Red Bull Air Race» и принять участие в танцевальной гонке
15:30, сегодня3
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров в лесах
14:59, сегодня4
Осталось 4 дня: за сутки читатели ProKazan.ru собрали больной раком девушке 230 тысяч
14:40, сегодня13
В Казани могут уволить следователя, у которого украли часть уголовного дела
14:19, сегодня7
В Татарстане женщина на KIA насмерть сбила 6-летнюю девочку в канун ее дня рождения
14:01, сегодня15
СМИ: Путин собирается смягчить пенсионную реформу
13:46, сегодня36
Курс доллара обновил максимум с начала года
13:13, сегодня13
МВД предложило выдавать водительские права с чипами
12:24, сегодня8
В Татарстане собака по кличке Зло нашла в колонии наркотик в бритве
11:42, сегодня10
Telegram-канал Mash: в Казани из кабинета следователя пропала часть уголовного дела
11:17, сегодня9
Ак Барс Банк открыл центр ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге
10:48, сегодня4
В Казани пройдет митинг против коррупции и пыток в полиции
10:45, сегодня21
В Казани появился Архитектурный проезд‍
10:15, сегодня3
В Татарстане камнем забили "танцующего" героя соцсетей
09:52, сегодня25
ВТБ провел более 3 тысяч сделок с помощью электронной регистрации ипотеки
09:22, сегодня
Над Казанкой прошли первые тренировочные полеты авиагонок Red Bull
08:59, сегодня19
Женское регби-7 в Казани: сборная России поборется с Францией за европейскую корону
07:00, сегодня7
Станцию метро "Дубравная" в Казани откроют 30 августа?
06:06, сегодня49
Сегодня в Казани ожидается +18 градусов
05:30, сегодня
На годовой оклад депутат Госдумы может купить в Казани 58 «квадратов» жилья, а врач — 8
05:00, сегодня31
Казань сегодня: объяснения по 14-летней студентке, таран автобуса и история о раке
20:23, 22.08.20186
Казань 10 лет назад: зарезанный младенец, унесенные ветром дети и убийство из-за любви
20:00, 22.08.201817
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 рублей
17:12, 22.08.201829
В Казани прокуратура нашла нарушения в центре воспитания трудных подростков
16:36, 22.08.20181
В Казани открывается детская хореографическая школа «Русский балет»
16:28, 22.08.20185
"Поторопился". В Казани у автобуса вылетело лобовое стекло после тарана другого атобуса
16:12, 22.08.201814
Обед на 500 человек на Набережной: в РТ потратят почти 6 млн рублей на День учителя
15:47, 22.08.201822
Студенту колледжа из Казани сожгли дом: возбуждено уголовное дело
15:31, 22.08.20189
Жители Татарстана попали в топ регионов по количеству запросов "Как удалить ВКонтакте"
14:46, 22.08.20187
«Лечили не от того вида рака». Жительнице Казани осталось 5 дней, чтобы остаться в живых
14:20, 22.08.201872
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%
14:06, 22.08.2018
Обновлены условия кредитования по программе "Рефинансирование ипотечных кредитов"
14:04, 22.08.20183
Один из инвесторов не будет вкладывать деньги в мусоросжигательный завод под Казанью
13:53, 22.08.201821
В РТ мужчины-управленцы хотят 70 тысяч, а женщины - 40. Зависит ли зарплата от пола?
13:00, 22.08.201818
В Татарстане возбудили дело после смерти 5-месячной девочки
11:45, 22.08.20182
В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина
11:07, 22.08.201819
В Казани парня, который пытался выйти из магазина в чужой куртке, посадили на 3 года
10:59, 22.08.201845
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10:44, 22.08.20185
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09:59, 22.08.201842
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09:59, 22.08.201812
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09:43, 22.08.201816
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09:25, 22.08.201817
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08:59, 22.08.201848
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17:15, 21.08.201837
Виновником вредных выбросов в Нижнекамске признан «Нижнекамскнефтехим»
16:20, 21.08.201818
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15:49, 21.08.201830
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14:28, 21.08.201812
В Казани 75-летняя пассажирка сломала позвоночник в троллейбусе
14:00, 21.08.201838
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Казань сегодня: станция «Дубравная», плавучие бассейны Минниханова и кража у следователя

Казань сегодня: станция "Дубравная", плавучие бассейны Минниханова и кража у следователя
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Фото: архив ProKazan.ru
ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Станцию метро «Дубравная» в Казани откроют 30 августа?

Станцию метро "Дубравная" готовят к запуску в эксплуатацию. И хотя официальные лица не спешат называть точную дату открытия станции, простые рабочие выдают "секретную" информацию.

- Ориентировочно 30 августа 2018 года, - говорят они.

Минниханов предложил вкладываться в плавучие бассейны на водоемах с грязной водой

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить благоустройство пляжей республики, один из способов - установить плавучие бассейны с очищенной водой в водоемах с грязной водой, рассказала сегодня представитель Кремля Лилия Галимова.

К примеру, в Казани, где Роспотребнадзор периодически запрещает купаться из-за грязной воды, можно будет установить такие бассейны, инвесторам, готовым вложиться в это, могут предложить льготные условия.

В Казани могут уволить следователя, у которого украли часть уголовного дела

В Казани в местной транспортной полиции могут уволить следователя, у которого украли часть уголовного дела, возбужденного по статье о браконьерстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО.

-  Сотрудник, виновный в утрате, а также его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - сообщили в Управлении.

СМИ: Путин собирается смягчить пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о смягчении пенсионной реформы. Об этом сообщают RTVI и "Проект" со ссылкой на источники в Кремле, Госдуме и правительстве.

Вероятно, президент сделает это заявление до 1 сентября в ходе поездок в регионы, чтобы остановить падение рейтингов "Единой России" перед Единым днем голосования.

В Татарстане камнем забили «танцующего» героя соцсетей

В Бугульме жестоко убили 48-летнего мужчину, который был известен всему как танцующий бездомный, информацию из Сети подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, убийство произошло вечером 19 августа около дома по улице Радищева.

N. Vildanov, 23.08.2018, 20:03
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин23 августа 2018, 20:20
Ничек уйлыйсыз,педерастка мәскәү үзенекен бирерме?
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Горожанин23 августа 2018, 20:22
Педераст мондагыларны таларга елмая башлады,мәскәү кайда куяр икән педерастны?
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Горожанин23 августа 2018, 20:23
Педераст бәлки таламас,бәлки тагын биер көзгә табан ич!
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Горожанин23 августа 2018, 20:26
Чүптән кала барсына да педераст хуҗа дип әйтә ди трамп та.
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Горожанин23 августа 2018, 20:28
Синтәбергә тиклем педерастның авызын җырганын карап торырга кушкан,дие,трамп әфәнде.
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Горожанин23 августа 2018, 20:29
Теге башыннан педерастның туганнары ләүкәгә тарттырырга тиеш дие,хафизовлар белән.
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Горожанин23 августа 2018, 20:33
Педерастның йортына да аннан унбиш кенә чакрым икән.дәүләтшин илдар дигән дусты күтен сегеп тота икән боровое матюшинода.җасминә ясап.
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
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Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
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