Казань сегодня: станция «Дубравная», плавучие бассейны Минниханова и кража у следователя

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Станцию метро «Дубравная» в Казани откроют 30 августа?

Станцию метро "Дубравная" готовят к запуску в эксплуатацию. И хотя официальные лица не спешат называть точную дату открытия станции, простые рабочие выдают "секретную" информацию.

- Ориентировочно 30 августа 2018 года, - говорят они.

Минниханов предложил вкладываться в плавучие бассейны на водоемах с грязной водой

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить благоустройство пляжей республики, один из способов - установить плавучие бассейны с очищенной водой в водоемах с грязной водой, рассказала сегодня представитель Кремля Лилия Галимова.

К примеру, в Казани, где Роспотребнадзор периодически запрещает купаться из-за грязной воды, можно будет установить такие бассейны, инвесторам, готовым вложиться в это, могут предложить льготные условия.

В Казани могут уволить следователя, у которого украли часть уголовного дела

В Казани в местной транспортной полиции могут уволить следователя, у которого украли часть уголовного дела, возбужденного по статье о браконьерстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО.

- Сотрудник, виновный в утрате, а также его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - сообщили в Управлении.

СМИ: Путин собирается смягчить пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин в ближайшее время объявит о смягчении пенсионной реформы. Об этом сообщают RTVI и "Проект" со ссылкой на источники в Кремле, Госдуме и правительстве.

Вероятно, президент сделает это заявление до 1 сентября в ходе поездок в регионы, чтобы остановить падение рейтингов "Единой России" перед Единым днем голосования.

В Татарстане камнем забили «танцующего» героя соцсетей

В Бугульме жестоко убили 48-летнего мужчину, который был известен всему как танцующий бездомный, информацию из Сети подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, убийство произошло вечером 19 августа около дома по улице Радищева.