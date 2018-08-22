Казанцы 10 дней пытаются спасти щенка, провалившегося в открытый люк

Животное скулит от боли и голода, но боится человека

На улице Галеева казанцы вторую неделю пытаются спасти щенка, провалившегося в открытый люк. Сложность в том, что дикий щенок не идет к людям и попросту не дает себя вытащить.

Животное провалилось в люк 10 дней назад. При падении щенок повредил заднюю лапу. Люди пытаются вытащить собаку, однако тот дикий, и не дается в руки.

- Он убегает вдоль труб теплосетей, куда человек не пролезет, - рассказывает жительница дома Ирина. - Мы зовем его, пытаемся приманить едой, но он выходит только когда человек уже вылезет из люка. Так и приходится просто оставлять еду.

Женщина уже обращалась в МЧС, но те перебросили вызов казанским теплосетям. Рабочие приехали и просто начали заваривать открытые люки, не попытавшись даже вытащить щенка.

- Я увидела их, выбежала, говорю: «Что вы делаете?! Его ведь вытащить сначала надо!». Так и уехали, оставили, - продолжает Ирина.

Вытащить собаку пытаются каждый день. Мужчины-рыбаки часами сидят в люке с собачим кормом, надеясь приманить оголодавшее животное. Однако щенок демонстрирует небывалую выносливость и выдержку.

Что делать?

Альпинист Павел Исупов, занимающийся спасением кошек с деревьев, посоветовал жителям подмешать в еду собаки снотворное.

- Доставать силой невозможно. Непонятно, на какую глубину он может спрятаться. Даже если туда пролезть, теплотрасса протягивается на большое расстояние. Его можно будет достать только если он оголодает, ослабнет, либо дать ему еду со снотворным, чтобы он никуда не уполз.