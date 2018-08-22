Глава Минобрнауки РТ поручил проверить, как будут изучать родные языки в школах

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов призвал глав районов проконтролировать реализацию права на изучение родных языков в школах. Об этом глава ведомства заявил на ежегодном августовском совещании работников образования и науки.

- Хочу акцентировать ваше внимание на необходимости исполнения государственных гарантий по реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов России, - отметил министр.

Бурганов также подчеркнул, что была проведена комплексная работа, в связи с чем предмет «Родные языки. Родная литература» находится в обязательной части учебного плана.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли закон об изучении родных языков. Поправки поддержали 388 депутатов, двое проголосовали против.

Таким образом, согласно законопроекту русский язык будут изучать все, как государственный язык, а родной язык будет выбираться по заявлению родителей школьников.