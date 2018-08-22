Афиша: посмотреть авиашоу «Red Bull Air Race» и принять участие в танцевальной гонке

Портал ProKazan.ru рассказывает, как интересно можно провести свой досуг в Казани на этой неделе

Чемпионат мира по авиагонкам

Дата и место: 25-26 августа, территория центра семьи «Казан», с 10.00

Чемпионат мира по авиагонкам «Red Bull Air Race» «Воздушная гонка», который во второй раз в истории пройдет в России.

Программа авиашоу на 25 августа



- С 10.30 до 10.40 - полеты на флайборде — доске, летающей за счет водяных или реактивных двигателей.

- С 11.00 до 11.15 в Парке развлечений Red Bull пройдет мотофристайл

- С 12.00 до 12.10 профессиональный парапланерист Пал Такатс покажет трюки на параплане.

- С 12.35 до 12.45 начнется еще одно водное шоу — спортсмены прокатятся на вейкбордах.

- С 14.10 до 14.20 семикратная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина покажет трюки высшего пилотажа на самолете.

- С 14.20 до 14.30 - мотофристайл

- С 14.40 до 15.20 начнется основная программа — пилоты в классе претендентов пройдут квалификацию

- С 16.00 до 17.30 начнется квалификация пилотов-мастеров.

- С 17.35 по 17.45 зрителям покажут трюки на вейкборде и флайборде.

- Программа первого дня авиагонок Red Bull Air Race завершится в 19.00.

Программа авиашоу на 26 августа



- В 10.30 - флайборд

- В 11.00 - мотошоу

- С 12.00 до 12.40 пилоты поборются за кубок претендентов.

- В 12.50 начнется церемония открытия финальных гонок Red Bull Air Race.

- В 13.00 начнутся полеты 14 команд пилотов-мастеров.

- В 14.15 в Парке развлечений мотоциклисты покажут трюки.

- В 14.45 Светлана Капанина вновь покажет авиашоу.

- В 15.00 начнутся финальные полеты — в небо поднимутся восемь лучших команд.

- В 15.30 выступят четыре команды-финалисты.

- В 15.55 на аэродроме Air Race наградят пилотов-мастеров.

- В 16.15 в Парке развлечений начнется мотофристайл, а в 16.35 — чествование победителей Air Race.

- В 19.00 Парк развлечений Red Bull Air Race закроется.

Танцевальная гонка среди 21 городов России от шоу «ТАНЦЫ»

Дата и место: 25 августа, с 13.00 до 21.00. Площадь перед ЦПКИО им. Горького

Соревнование подразумевает под собой беспрерывность действа, как при фиксации рекордов Гиннесса. То есть гонку выиграет тот город, который протанцует дольше других. Выяснят это с помощью огромного секундомера, установленного на площадке. Пришел — увидел — станцевал. Часики тикают. Как только остановился — время встало. В режиме онлайн можно будет увидеть, кто лидер, а кто пока отстает. Помогать участникам марафона добрым словом будут наставники шоу «ТАНЦЫ» Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, записавшие для битвы специальные мотивирующие видеоролики.

На Кремлевской Набережной

Суббота, 25 августа

7:00 – 8:00 Йога «Бодрое утро»

Предварительная запись в Йога LIFE - Казанский йога-марафон

17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»

18:00 – 20:00 Мастер-класс по Акробатическому Рок-н-Роллу и Буги Вуги (Пирс) Акробатический рок-н-ролл и буги-вуги Татарстана

20:00 – 22:00 Сальса и Бачата (Пирс) Salsa Club Kazan

Воскресенье, 26 августа

14:00 – 15:30 Мастер-класс «Рисуй,Казань» (Аллея искусств)

17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»

18:00 – 20:00 Линди Хоп (Беседка на Аллее искусств)

18:00 – 19:00 Hip-Hop Jam (Пирс)

20:00 – 22:00 Аргентинское танго (Пирс)