Осталось 4 дня: за сутки читатели ProKazan.ru собрали больной раком девушке 230 тысяч

Публикуем отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 22 августа

Вчера на портале ProKazan.ru мы публиковали историю Лилии Нуруллиной, которая борется с онкологией. Первоначально врачи неверно поставили диагноз, из-за чего она потеряла невосполнимый ресурс для своего выздоровления - время.

Трогательную историю Лилии прочитали 29 тысяч человек. В комментариях незнакомые люди желают девушке скорейшего выздоровления. За вчерашний день на разные банковские карты членов семьи читатели перечислили более 230 тысяч рублей. Причем, по словам Лилии, перевод от одного человека составил 50 тысяч.

Отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 22 августа

Сбербанк (карта мужа): 180 650 рублей

ВТБ (карта мужа): 22 459 рублей

Сбербанк (карта матери): 24 600 рублей

Qiwi-кошелек: 5 960 рублей

Итого: 233 669 рублей.

Мы призываем читателей не останавливаться и продолжить сбор на лечение Лилии Нуруллиной. Каждый день мы будем публиковать отчет о собранных средствах.