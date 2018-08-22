Ак Барс Банк открыл центр ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге

22 августа в Санкт-Петербурге по адресу пр. Литейный, дом 26 А открылся офис нового формата Ак Барс Банка, основным направлением которого станет продажа ипотечных продуктов.

В новом офисе клиенты смогут не только оформить ипотечный кредит, но и получить весь спектр банковских услуг: перевести денежные средства, оплатить счета, обменять валюту, открыть вклад, расчетный счет, инвестиционный счет, выпустить и пополнить дебетовую карту, провести ипотечную сделку и другие операции.

Открытие нового офиса стало продолжением реализации программы банка по развитию сети офисов нового формата на территории присутствия Ак Барс Банка.

Новый офис расположен в деловом центре на одной из самых оживленных магистралей города Санкт-Петербурга. Центр оборудован подземной парковкой и находится в шаговой доступности от станции метро "Чернышевская". Время работы офиса – с 9.00 до 19.00 без обеда, выходные дни – суббота и воскресенье.

*Текст материала предоставлен партнером