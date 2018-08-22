В Казани пройдет митинг против коррупции и пыток в полиции

В казанском поселке Дербышки пройдет акция против фальсификации уголовных дел, судебного произвола, пыток в полиции, она состоится 25 августа. Об этом сообщили организаторы - бщественным движением "Ассоциация защиты незаконно осужденных".

Митинг, согласованный в исполкоме, начнется в 13 часов, приглашаются все жалющие.

