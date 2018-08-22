В Казани появился Архитектурный проезд‍

В Казани появится Архитектурный проезд, улица с таким названием находится между улицами Груздева и Достоевского. Об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

При наименовании учитывались рекомендации городской комиссии по топонимике. Название будет зафиксировано в адресном плане Казани и реестре названий городских улиц.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2017 году увековечена память семи выдающихся личностей: Рудольфа Нуреева (артист балета), Гумера Усманова (первый секретарь Татарского обкома КПСС), Фикрята Табеева (советский партийный и государственный деятель), Шагиахмета Алкина, Олега Лундстрема (российский джазмен), Виктора Деринга (джазмен) и Юнуса Ахметзянова (заслуженный кулинар).