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На годовой оклад депутат Госдумы может купить в Казани 58 «квадратов» жилья, а врач — 8

На годовой оклад депутат Госдумы может купить в Казани 58 «квадратов» жилья, а врач — 8
16+
Фото: портал ProKazan.ru

Эксперты посчитали, какую недвижимость могут купить на среднюю годовую зарплату депутаты Государственной думы, квалифицированные врачи и строители. Годового дохода депутата достаточно для покупки квартиры в любом городе России: в Москве — студии, в Казани — однокомнатной или двухкомнатной квартиры, в соседней Самаре — двухкомнатной или трехкомнатной квартиры. Строителю придется копить долго: его среднего годового оклада хватит на 2 квадратных метра в Москве или 5,5 - в Казани. Годового оклада врача хватит на покупку в Москве 3 квадратных метров, в Казани — 8,2 (целая комната, правда небольшая).

Портал ProKazan.ru публикует сравнительную таблицу разных городов.

Информация предоставлена специалистами портала Domofond.ru.

ProKazan.ru, 23.08.2018, 05:00
Тэги: Топы и рейтинги
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Комментарии

Гепрцог23 августа 2018, 06:24
Причем ни те ни другие ничего не знают,а если и знают не могут толком рабгтать или не хотят(идут коротким и лёгким путём в жизни и во мнегии населения оказываютмя бездарями.Доходит до того что(высококвалиыицированные пациенты успешно сами себе пломбируют зубы купив в интернете стоматологический материал(зубы которые ведущими врачами были поставлены на удаление) и достаточно успешно их пломбируют даже не@убирая корни.Под пломбой с антисептиком частично это даже лучше -корень и нерв поболит и бросит болеть.Зуб сливается с пломбой и регенерирует как растений.Более того иногда зубы начинают сами расти и сломанные и несломанные.
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