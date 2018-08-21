Казань сегодня: объяснения по 14-летней студентке, таран автобуса и история о раке

Prokazan.ru составил ТОП новостей за сегодня, 22 августа

В КФУ объяснили, почему 14-летняя девочка-студент поступила на платное отделение

В КФУ рассказали, почему 14-летняя Лина Мухаметзянова, ставшая одной из самых юных студенток вуза, поступила на платное отделение Института международных отношений, об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров.

- На "лингвистику" достаточно высокий проходной балл. По этой причине баллов, которые были у нее в наличии, оказалось недостаточно для поступления на бюджет. Речь шла о том, чтобы сдать на высокие баллы те предметы, которые она проходила самостоятельно. Это было достаточно сложно.

«Лечили не от того вида рака». Жительнице Казани осталось 5 дней, чтобы остаться в живых

Жительница Казани Лилия Нуруллина лечится от онкологии 4 стадии. За год борьбы оказалось, что много сил и денег они с семьей потратили на лечение болезни, которой у нее не было. ProKazan.ru публикует историю Лилии.

Один из инвесторов не будет вкладывать деньги в мусоросжигательный завод под Казанью

Госкорпорация "Ростех" не будет вкладывать деньги в мусоросжигательный завод в Зеленодольском районе, строительство которого является проектом своего дочернего предприятия "РТ-инвест". Об этом сообщает "Прайм".

В Казани под Кремлем появился баннер в поддержку осужденного украинского режиссера

В Казани под Кремлем появился баннер в в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, об этом сообщает "Idel.Реалии".

На баннере надпись - "Свободу Сенцову. 100 дней". Таким образом активисты выражает поддержку режиссеру, который голодает уже 100 дней.

«Поторопился». В Казани у автобуса вылетело лобовое стекло после тарана другого атобуса

Сегодня днем на остановке "Молодежный центр" произошла авария с участием двух красных автобусов. По словам одного из водителей, причиной инцидента стала невнимательность его коллеги, ехавшего сзади.