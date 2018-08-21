В Казани открывается детская хореографическая школа «Русский балет»

23 августа в 12.00 в Казани на улице Баумана открывается первый филиал международной хореографической школы «Русский балет», где руководители школы и педагоги смогут подробно рассказать об уникальности авторской методики школы, о партнерстве в сфере развития культурных мероприятий для детей среди организаций и фондов, о спортивном и интеллектуальной развитии детей, о необходимости выводить детей в пространство культурной реальности и задаче педагогов сделать это пространство интересным.

В программе открытия:

- выступление нашего партнера - молодежного оркестра Фонда Развития Исполнительского Искусства РТ Sforzando под открытым небом на улице Баумана. Дирижер: Евгений Сакмаров, художественный руководитель оркестра: Данияр Соколов;

- открытый хореографический урок по балету;

- призы, подарки, общение и сладкие лакомства.

Молодые родители XXI века сильно обеспокоены тем, что их дети значительную часть времени проводят за компьютером, планшетом или телефоном. Это является одной из причин, по которой они вырастают асоциальными и замкнутыми, имея слабое здоровье и иммунитет. Как следствие, родители ищут варианты активного досуга для своих детей.

Детская хореографическая школа «Русский Балет» помогает родителям в этом вопросе. Когда встает вопрос, в какую секцию отдать ребенка, балет выгодно выделяется тем, что это база для дальнейшего профессионального роста детей: хореография является основой для любых танцевальных направлений. Занятия хореографией формируют правильную осанку, развивают гибкость, координацию и пластичность движений. Ребенок учится самоорганизации и концентрации внимания. Регулярные тренировки в группах своих сверстников помогают детям расти здоровыми и коммуникабельными. Дети под надежным присмотром, родители довольны.

Школа «Русский Балет» – это международная сеть школ для детей, в которую принимают детей от 3х лет и обучают классической хореографии. На ранних этапах упор делается на вовлечение ребенка в занятия балетом, посредством анимации и игр. Наши методики разработаны специально для маленьких детей на основе методик классической хореографии академии А. Я. Вагановой, рекомендаций величайшего педагога А. С. Макаренко, а также элементов хатха-йоги. Программу разработала балерина, педагог-репетитор по балету — И. Н. Чистякова, имеющая более чем двадцатилетний стаж подготовки педагогов к работе с детьми. К участию в совершенствовании методик привлекаются ведущие специалисты по детской психологии и медицине.

Адрес: Баумана 7/10 (Центр дошкольного развития «Глобус»),