Наверх
«Лечили не от того вида рака». Жительнице Казани осталось 5 дней, чтобы остаться в живых
14:20, сегодня7
В Казани прокуратура нашла нарушения в центре воспитания трудных подростков
16:36, сегодня
В Казани открывается детская хореографическая школа «Русский балет»
16:28, сегодня
"Поторопился". В Казани у автобуса вылетело лобовое стекло после тарана другого атобуса
16:12, сегодня3
Шашлыки, конкурсы и "Камское Море": как отмечали девятый день рождения газеты "PRO Город"
Обед на 500 человек на Набережной: в РТ потратят почти 6 млн рублей на День учителя
15:47, сегодня1
Студенту колледжа из Казани сожгли дом: возбуждено уголовное дело
15:31, сегодня3
Жители Татарстана попали в топ регионов по количеству запросов "Как удалить ВКонтакте"
14:46, сегодня3
Пакет связи и колонка, квадрокоптер или наушники при покупке смартфона Samsung в "Билайн"
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%
14:06, сегодня
Обновлены условия кредитования по программе "Рефинансирование ипотечных кредитов"
14:04, сегодня2
Один из инвесторов не будет вкладывать деньги в мусоросжигательный завод под Казанью
13:53, сегодня7
На улице Подлужная официально открыли генконсульство Китая‍
13:38, сегодня4
В РТ мужчины-управленцы хотят 70 тысяч, а женщины - 40. Зависит ли зарплата от пола?
13:00, сегодня13
В Татарстане возбудили дело после смерти 5-месячной девочки
11:45, сегодня2
В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина
11:07, сегодня16
В Казани парня, который пытался выйти из магазина в чужой куртке, посадили на 3 года
10:59, сегодня31
В РТ подожгли квартиру преподавателя: пострадавшего без сознания доставили в больницу
10:44, сегодня4
Беспилотники и спецтурникет: в Казани улица Петербургская "станет" улицей Инноваций
10:36, сегодня10
В Казани под Кремлем появился баннер в поддержку осужденного украинского режиссера
09:59, сегодня33
В Татарстане грузовик провалился под асфальт
09:59, сегодня10
Под Казанью убитого мужчину заклеили в полиэтилен с ковром и выбросили на трассу
09:43, сегодня13
В Казани сняли с продажи Библию по цене трехкомнатной квартиры‍
09:25, сегодня15
В КФУ объяснили, почему 14-летняя девочка-студент поступила на платное отделение
08:59, сегодня39
В Татарстане мужчину проткнуло насквозь трубой. Он не выжил
17:15, 21.08.201836
Виновником вредных выбросов в Нижнекамске признан «Нижнекамскнефтехим»
16:20, 21.08.201817
Бывшего бухгалтера-кассира рухнувшего «Татфондбанка» осудили за кражу 8 миллионов рублей
15:49, 21.08.201830
В Казани продают старинную лютеранскую Библию по цене трехкомнатной квартиры
14:28, 21.08.201810
В Казани 75-летняя пассажирка сломала позвоночник в троллейбусе
14:00, 21.08.201837
Татарстан оказался в лидерах по росту безработицы среди регионов России
13:15, 21.08.201845
«Татфондбанк» отсудил в свою пользу 663 млн рублей
12:03, 21.08.201812
В Татарстане разыскивают врача частной клиники
11:55, 21.08.201814
В Казани частично закроют проезд на одной из центральных улиц
10:45, 21.08.2018
Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам и принял участие в намазе
09:21, 21.08.201852
Победа над птичьим гриппом: в Татарстане отменили карантин в 16 частных подворьях
09:18, 21.08.20188
Сегодня в Казани ожидается гроза
06:36, 21.08.20183
Казань сегодня: выступления в День города, ВСМ и продажа кинотеатра
20:00, 20.08.20184
Светофоры от Swarovski и побег Пугачева: 7 фактов о Казани, которые вы, возможно, не знали
19:50, 20.08.201822
Дольщики «Салават Купере» снова развернули палаточный лагерь у стен стройки
18:19, 20.08.201825
"Ракеты, электростанции". В Казани во время ремонта школы нашли рисунки брежневской эпохи
17:15, 20.08.201824
В Татарстане внук убил бабушку из-за оскорблений, ударив ее ножом 67 раз
16:50, 20.08.201825
В Татарстане из мечети украли музыкальный центр
16:41, 20.08.201818
В Казани вновь запретили купаться на двух пляжах. Запрет длится третью неделю
16:20, 20.08.201815
В Чувашии свадебный кортеж из Татарстана попал в ДТП: погибла девушка
15:42, 20.08.201817
В Казани в школах одного из районов появится раздельный сбор мусора
15:29, 20.08.201819
Под Казанью трое парней, угрожая пистолетом, ограбили таксиста
14:59, 20.08.201813
Техническая эксплуатация зданий
14:39, 20.08.2018
Стало известно, водители с какими именами чаще всего попадают в ДТП в Татарстане
14:39, 20.08.201832
Фитнес в Казани со скидкой 80 процентов
14:33, 20.08.20182
В Казани появится новый школьный маршрут‍
13:59, 20.08.2018
"Даже не тормозил": на улице Сахарова водитель "Лады" протаранил автобус
13:57, 20.08.201811
В центре Казани водитель внедорожника сбил куницу
13:26, 20.08.201819
Стиль жизни. Главный редактор сайта ProKazan.ru и газеты "Pro Город" Женя Потехина
13:00, 20.08.201870
5 фактов о Зеленодольске: подземные ходы, замурованные КГБ и «царская» общественная баня
12:42, 20.08.201810
В Татарстане начали выращивать рыб, которые ползают по земле
12:06, 20.08.201821
От властей Казани потребовали избавиться от потопов после ливней. В этот раз прокуратура
11:59, 20.08.201829
Стало известно, откуда лучше всего будет виден салют в Казани в День города
11:25, 20.08.201812
«Английский вреден для России»: Жириновский призвал изменить систему преподавания в школах
11:18, 20.08.201836
Секреты 5-го сезона «Танцы» на ТНТ: возвращение Дружинина, традиции шоу и герои из Казани
11:00, 20.08.20182
ВСМ "Москва-Казань" включили в федеральный план развития инфраструктуры
10:59, 20.08.20188
В Казани продают кинотеатр в ТЦ XL
10:44, 20.08.201812
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Обед на 500 человек на Набережной: в РТ потратят почти 6 млн рублей на День учителя

Обед на 500 человек на Набережной: в РТ потратят почти 6 млн рублей на День учителя
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Татарстане на проведение Дня учителя в этом году из бюджета выделили 5,7 млн рублей, об этом стало известно из тендера на сайте госзакупок.

5 октября, в День учителя, сначала должен состояться праздничный обед на 500 человек на набережной реки Казанка. После этого в районе казанского Кремля пройдет торжественная церемония, она должна будет состояться в концертном зале на 700 мест. В сумму также входит подготовка сценария, режиссерское сопровождение и постановка концертной программы.

Церемонию должен будет провести ведущий со званием народного или заслуженного артиста РСФСР либо Российской Федерации, который имеет опыт работы на телевидении не менее 30 лет. Ему нужно будет обеспечить перелет по маршруту Москва — Казань и обратно, проживание в гостинице рядом с местом проведения торжества.

N. Vildanov, 22.08.2018, 15:47
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин22 августа 2018, 16:07
А просто раздать эти деньги учителям можно или явка учителей обязательна?
Обед на набережной реки в октябре.......
0
5
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru