Обед на 500 человек на Набережной: в РТ потратят почти 6 млн рублей на День учителя

В Татарстане на проведение Дня учителя в этом году из бюджета выделили 5,7 млн рублей, об этом стало известно из тендера на сайте госзакупок.

5 октября, в День учителя, сначала должен состояться праздничный обед на 500 человек на набережной реки Казанка. После этого в районе казанского Кремля пройдет торжественная церемония, она должна будет состояться в концертном зале на 700 мест. В сумму также входит подготовка сценария, режиссерское сопровождение и постановка концертной программы.

Церемонию должен будет провести ведущий со званием народного или заслуженного артиста РСФСР либо Российской Федерации, который имеет опыт работы на телевидении не менее 30 лет. Ему нужно будет обеспечить перелет по маршруту Москва — Казань и обратно, проживание в гостинице рядом с местом проведения торжества.