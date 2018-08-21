Жители Татарстана попали в топ регионов по количеству запросов «Как удалить ВКонтакте»

Татарстан по итогам последних 30 дней оказался в топе регионов России по запросу "Как удалить ВКонтакте", свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

На первом месте рейтинга Свердловская область, на втором Красноярский край, Татарстан находится на третьем месте.



Отметим, в последние месяцы в России выросло число уголовных дел, возбужденных за "лайки" и репосты "ВКонтакте", в результате некоторые пользователи соцсети решили просто удалить свои страницы. Так, одна из жительниц Казани, решив не удалять свои комментарии и "лайки" по отдельности, просто удалила свою старую страницу и создала новую.

Впрочем, "ВКонтакте" ProKazan.ru не подтвердили информацию о росте числа удаленных страниц.

- Никакого заметного роста удаления страниц или подобных действий нет, в том числе и в последние недели. В 2017 году месячная активная аудитория ВКонтакте в России увеличилась на 8,5%. В этом году мы продолжаем наблюдать активный рост числа пользователей в России. Кроме того, активность пользователей на нашей площадке растёт. Например, за год количество просмотров в ленте новостей увеличилось на 30%. Каждые сутки публикации собирают 9 миллиардов просмотров, - сообщили в пресс-службе.