На улице Подлужная официально открыли генконсульство Китая‍

В Казани официально открыли шестое в России генеральное консульство Китая, оно находится в здании на улице Подлужная, 21.

- Я уверен, что уважаемому генеральному консулу Китайской народной республики скучно здесь не будет, мы его будем активно загружать во все наши проекты, — заявил на открытии консульства

Минниханов, отметил необходимость прямых авиарейсов между Казанью и китайскими городами и поздравил китайских партнеров.



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