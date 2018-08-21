В РТ мужчины-управленцы хотят 70 тысяч, а женщины - 40. Зависит ли зарплата от пола?

Эксперты проанализировали базу резюме Татарстана и выяснили, сколько хотят зарабатывать жительницы Республики

На днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблема дискриминации женщин в профессиональной сфере по-прежнему актуальна – в частности, сохраняется ощутимый разрыв между средней зарплатой женщин и мужчин.

- Дискриминация по признаку пола при приёме на работу, получении образования и профессии, в оплате труда, продвижении по службе, в политике, сексизм, насилие в семьях – явления, которые не до конца изжиты даже в странах, где прогресс в области реализации гендерного равенства действительно большой, - заявила она журналу "Международная жизнь".

Эксперты HeadHunter проанализировали базу резюме Татарстана и выяснили, сколько хотят зарабатывать жительницы Республики.

Как правило, жительницы Татарстана, разместившие или активировавшие резюме в 2018 году, претендуют на среднюю зарплату 25 000 тысяч рублей. Мужчины рассчитывают зарабатывать на 10 000 рублей больше. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе за данный период составляет 30 000 рублей.

В целом на рынке труда Татарстана женщин больше, чем мужчин на 16%. Но в отдельных профобластях есть очевидный гендерный перекос: так, по данным индекса HeadHunter, в области «Инсталляция и сервис» прекрасному полу принадлежит лишь 5% резюме, в области «Автомобильный бизнес» 10%, в «Безопасности» - 9%, в области «Добыча сырья» - 11%, в «ИТ, интернет, телеком» - 21%. Больше всего женских резюме размещено в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет» (90%), «Управление персоналом, тренинги» (83%) и «Наука, образование» (81%).