В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина

В Мамадышском районе Татарстана накануне днем утонул 59-летний рыбак из Альметьевского района, информацию МЧС подтвердил источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, на Каму мужчина приехал из села Абдрахманово, он остановился около деревни Вандовка. Он выпивал на берегу реки, около 15 часов он решил искупаться в не предназначенном для этого месте, после чего утонул.

Другой рыбак нашел тело в восьми метрах от берега. Он вытащил его из воды и вызвал спасателей.