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В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина

В Татарстане во время рыбалки утонул мужчина
16+
Фото: "Татар информ"

В Мамадышском районе Татарстана накануне днем утонул 59-летний рыбак из Альметьевского района, информацию МЧС подтвердил источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, на Каму мужчина приехал из села Абдрахманово, он остановился около деревни Вандовка. Он выпивал на берегу реки, около 15 часов он решил искупаться в не предназначенном для этого месте, после чего утонул.

Другой рыбак нашел тело в восьми метрах от берега. Он вытащил его из воды и вызвал спасателей.

A. Nabiullin, 22.08.2018, 11:07
Тэги: Смерть
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Комментарии

Ага22 августа 2018, 11:15
Судя по фото, в одежде искупался?
3
2
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Нечто22 августа 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
Судя по фото, в одежде искупался?
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Так холодно же или когда тебе холодно ты не одеваешся? :-D
2
1
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Горожанин22 августа 2018, 11:24
Чё ему под альметьевском не рыбачилось?
0
1
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Горожанин22 августа 2018, 11:25
Так это не рыбак, это купальщик. Или статистику по утонувшим купальщикам не хотите портить? Так ее уже не испортишь, она и так ужасающая
2
0
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Димас люблю пивас22 августа 2018, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Так холодно же или когда тебе холодно ты не одеваешся? :-D
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Он всегда полуголый ходит и ждет что ему кто нибудь присунет :-D Ненасытная дырка >-(
2
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Горожанин22 августа 2018, 11:39
Ушлепные каменты выше. Соболезнования семье погибшего.
0
2
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Нечто22 августа 2018, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Он всегда полуголый ходит и ждет что ему кто нибудь присунет :-D Ненасытная дырка >-(
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А ты любитель дырок?)))
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