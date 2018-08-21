В Казани парня, который пытался выйти из магазина в чужой куртке, посадили на 3 года

В Казани осудили 19-летнего парня, который попытался выбежать из магазина на улице Межлаука в неоплаченной куртке, его пригвоорили к 2 годам 11 месяцам колонии. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Утром 30 сентября прошлого года он зашел в магазин и взял со стеллажа синтепоновую куртку за 888 рублей. Затем он прошёл в примерочную, где сорвал антикражный датчик и бирку с указанием наименования и стоимости товара, после чего надел ее на себя и направился к выходу из магазина.

- Сотрудник универмага попросил его пройти в кассу, злоумышленник выбежал из магазина, пытаясь скрыться с похищенным, но был задержан, - заметили в прокуратуре.

Было возбуждено дело по статье "покушение на грабеж, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам", свою вину парень признал.

Судья принял решение приговорить его почти к 3 годам колонии общего режима.