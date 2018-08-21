В РТ подожгли квартиру преподавателя: пострадавшего без сознания доставили в больницу

В Набережных Челнах накануне вечером в одной из квартир 18-го комплекса поселка ЗЯБ произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 21.18.

- Прибывшие на место пожарные обнаружили внутри горящей квартиры мужчину, он был без сознания. Его доставили в больницу, - говорится в сообщении МЧС.

Позже выяснилось, что квартира принадлежит 33-летней жительнице Челнов, которая здесь организовывала занятия по иностранному языку. Рассматривается версия, что неизвестный проник в квартиру и совершил поджог. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.