В Татарстане мужчину проткнуло насквозь трубой. Он не выжил

Накануне днем в Нижнем Услоне 70-летний мужчина упал со второго этажа своей дачи на металлическую трубу. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Известно, что пенсионер делал ремонт на верхнем этаже дачного домика. В какой-то момент он потерял равновесие и упал вниз, где была установлена труба диаметром 2,5 сантиметра.

В результате труба проткнула мужчине грудную клетку.

Прибывшие на место пожарные с помощью специального инструмента отрезали торчащие из тела концы трубы и передали мужчину медикам.

Пенсионера доставили в 7-ю горбольницу Казани, где около десяти вечера того же дня он скончался, сообщает «Татар-информ».