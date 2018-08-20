Виновником вредных выбросов в Нижнекамске признан «Нижнекамскнефтехим»

Росприроднадзор назвал «Нижнекамскнефтехим» виновником выбросов в Нижнекамске, произошедших в начале августа. Напомним, тогда жители начали массово жаловаться на невыносимый химический запах по всему городу.

Специалисты проанализировали состав воздуха на биологических очистных сооружениях, принадлежащих ПАО «Нижнекамскнефтехим». В результате выяснилось, что показатели концентрации вредных веществ в выбросах были превышены в несколько раз.

В ходе административного расследования, на предприятии были выявлены три нарушения. В том числе нарушения при эксплуатации газоочистных установок.

22 августа пройдет заседание постоянно действующей рабочей группы, занимающейся вопросами экологии. Росприроднадзор направит предприятию необходимые для устранения последствий предписания, а также подготовит документы для рассмотрения дела в суде.