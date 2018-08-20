Бывшего бухгалтера-кассира рухнувшего «Татфондбанка» осудили за кражу 8 миллионов рублей

Бывший бухгалтер-кассир рухнувшего «Татфондбанка» Ольга Анастасьева проведет два года в колонии общего режима за кражу 8 миллионов рублей. Приговор утвердил Верховный суд РТ, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, в период с 1 апреля 2013 года по 13 марта 2017 года Анастасьева систематически похищала у банка деньги. Факт кражи раскрылся, когда в ТФБ ввели временную администрацию.

После задержания бухгалтер признала вину, возможно, рассчитывая на снисхождение. Высокогорский районный суд приговорил ее к 2 годам колонии общего режима. Анастасьева с решением суда не согласилась и подала апелляцию в Верховный суд РТ. Однако вышестоящий суд оставил приговор без изменений.

Напомним, сейчас под домашним арестом находится экс-глава ТФБ Роберт Мусин. Ранее он полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.