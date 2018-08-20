В Казани 75-летняя пассажирка сломала позвоночник в троллейбусе

Накануне утром, 20 августа, в Казани 75-летняя пассажирка сломала позвоночник в салоне троллейбуса. Инцидент произошел на остановке «Восстания» по улице Декабристов.

Сообщается, что пенсионерка упала в салоне транспортного средства. Женщину доставили в больницу, где после обследования выяснилось, что она получила компрессионный перелом позвонка в грудном отделе позвоночника.

Водитель троллейбуса с места пришествия скрылся. Сейчас ведутся его поиски.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев инцидента сообщить всю известную им информацию по телефонам: (843) 533-38-19, 533-38-48.