Татарстан оказался в лидерах по росту безработицы среди регионов России

Республика Татарстан вошла в число субъектов России, в которых был зафиксирован наибольший численности безработных граждан с период с 8 по 15 августа. Список регионов огласил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Рост безработицы отмечается в 23 регионах страны, помимо Татарстана среди них республика Калмыкия, Ингушетия и Кабардино-Балкария, Крым, Тюменская, Липецкая, Костромская и Калининградская области, а также город федерального значения Севастополь.

В феврале 2018 года Татарстан уже попадал в список регионов с наибольшим уровнем безработицы. По данным Роструда, 2018 года количество безработных в республике выросло на 4,2%.