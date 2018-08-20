«Татфондбанк» отсудил в свою пользу 663 млн рублей

Арбитражного суда РТ удовлетворил еще один иск «Татфондбанка» в рамках банкротного дела к земельной корпорации «Лидер». Компания должна будет выплатить ТФБ 663 миллиона рублей.

АО «Земельная корпорация «Лидер» известна приобретением участков из состава национального парка «Нижняя Кама» и связью с бывшим главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным.

Сумма, которую суд постановил выплатить — это обязательства третьего лица по восьми кредитам, которые ТФБ предоставил в 2013-2015 годах. АО выступила в качестве поручителя по этим кредитам, сообщает Regnum.

Общий долг «Лидера» перед банком превышает 8,4 млрд рублей.

Напомним, ранее Арбитражный суд Татарстана начал процедуру реализации имущества экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, признав его банкротом.Так, долги Мусина превышают 500 млн рублей.

3 марта 2017 года Центробанк лишил лицензии «Татфондбанк», а 11 апреля банк был признан банкротом.