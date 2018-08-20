В Татарстане разыскивают врача частной клиники

С 17 августа врач одной из частных клиник Набережных Челнов не выходит на связь. Его супруга написала заявление в полицию, сообщают «Челнинские известия».

Известно, что 34-летний мужчина 17 августа в 20.30 отправился на рыбалку. Он был за рулем нового автомобиля «Лада Ларгус», на котором еще не был установлен госномер. По словам родственников, мужчина отправился ловить рыбу на реку Инзер в Башкирии и уже пять дней от него нет вестей.

Сейчас мужчина объявлен в розыск.