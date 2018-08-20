В Казани частично закроют для проезда одну из центральных улиц

С 23 по 29 августа в Казани будет частично перекрыто движение по улице Спартаковская в Вахитовском районе. Информация об этом опубликована на сайте мэрии города.

Улица будет полностью закрыта для движения по проезжей части и тротуару в районе дома №8. Это связано с тем, что на данном участке начинаются работы по прокладке бытовой и ливневой канализации.

Напомним, ранее мы писали, что в Казани прокуратура потребовала от исполкома исправить нарушения в работе ливневой канализации, из-за чего города постоянно затапливает после сильных дождей.