Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам и принял участие в намазе

Президент РТ назвал Курбан-байрам праздником добрых дел и свершений и призвал остановить братоубийственные войны по всему миру

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил мусульман Татарстана с праздником Курбан-байрам.

По словам Минниханова, Курбан-байрам – это праздник добрых дел и благих свершений, который пробуждает в верующих чувства сострадания к нуждающимся, а также чувства уважения и почтения к родителям и пожилым людям. Президент подчеркнул необходимость стремления к миру и единству и прекращения братоубийственных конфликтов.

Кроме того, Рустам Минниханов отметил, что Татарстан - это пример мирного сосуществования и взаимодействия представителей различных национальностей и вероисповеданий. Поэтому религиозным организациям важно объединиться для решения социальных задач, в первую очередь таких, как укрепление института семьи и брака.

«Открывая перед верующими новые возможности для нравственного самосовершенствования, Курбан-байрам вселяет в нас жизненный оптимизм и чувство ответственности за судьбу своей семьи и народа. Пусть праздник будет светлым, щедрым и радостным! От всей души желаю вам, дорогие татарстанцы, милости Всевышнего, мира, счастья, достатка и благополучия!» - заключил он.

Сегодня утром Рустам Минниханов также принял участие в праздничном намазе в Галеевской мечети Казани. После этого он вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным посетил новую мечеть на улице Федосеевская.

После праздничного намаза стартовал и традиционный забой жертвенных животных, который продлится три дня в специально отведенных местах — в 17 мечетях Казани, а также в забойном комплексе по Мамадышскому тракту, 40. Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане уменьшилось число покупателей баранов на Курбан-байрам.