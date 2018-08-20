Победа над птичьим гриппом: в Татарстане отменили карантин в 16 частных подворьях

Карантин сняли в Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Буинском районах

В четырех районах Татарстана сняли карантин, введенный ранее из-за опасности распространения птичьего гриппа в частных подворьях. Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Всего карантин отменен в 16 оставшихся частных подворьях. Они расположены в Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Буинском районах. Оттуда на протяжении трех месяцев будет ограничен вывоз инкубационных яиц и птицы в другие хозяйства.

Напомним, в нескольких районах Татарстана в середине июля были обнаружены инфицированные птичьим гриппом курицы, после этого был введен карантин. Вероятный источник инфекции - курицы, завезенные из Чувашии. Мертвая птица сожжена, в частных хозяйствах, где обнаружена инфекция, уничтожена вся домашняя птица, места содержания больных птиц продезинфицированы.