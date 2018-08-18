Казань сегодня: выступления в День города, ВСМ и продажа кинотеатра

На Дне города в Казани выступят Hi-Fi и «Любэ»

В Казани на День города, 30 августа, выступят группы "Любэ" и Hi-Fi, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

Утром пройдет традиционное заседание в Казанской ратуше, в 10:00 в парке им. Горького начнется детский праздник "Сокровища старого парка", а у центра семьи "Казан" откроется фестиваль "Мозаика культур".

В Казани назначили нового главу Дирекции парков и скверов

В Казани назначили нового главу Дирекции парков и скверов, им стал экс-глава Дирекции спортивных и социальных проектов Марат Закиров, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

В Казани продают кинотеатр в ТЦ XL

В казанском ТЦ XL продают кинотеатр "Магия кино", объявление появилось в Сети. Стоимость кинотеатра - 50 млн рублей.

В кинотеатре на площади 1,3 тысячи кв. метров оборудованы четыре кинозала на 427 мест, ежемесячная выручка достигает 8 млн рублей, в новогодние каникулы — 10 млн рублей, само помещение арендовано.

ВСМ «Москва-Казань» включили в федеральный план развития инфраструктуры

Минэкономразвития России предложило план строительства инфраструктуры на ближайшие годы, в него был включен проект ВСМ "Москва-Казань", говорится в публикации РБК.

От властей Казани потребовали избавиться от потопов после ливней. В этот раз прокуратура

В Казани прокуратура потребовала от исполкома исправить нарушения в работе ливневой канализации, из-за чего города постоянно затапливает после сильных дождей. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.