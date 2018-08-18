«Ракеты, электростанции». В Казани во время ремонта школы нашли рисунки брежневской эпохи

Фотографии в редакцию ProKazan.ru прислал народный корреспондент

В Казани при ремонте одной из школ Московского района на улице Гагарина на стенах коридоров нашли роспись советских времен, об этом сообщил народный народный корреспондент портала.

- Рисунки, которые были сделаны еще в брежневские времена, располагались вдоль всей стены коридора школы. На них были советская агитация, рисунки электростанций и космических ракет... Эти рисунки словно возвращают в советские времена, когда были другие идеалы и взгляды, - рассказал казанец.

Рисунки нашли, когда при ремонте школы было снято несколько слоев краски и штукатурки.