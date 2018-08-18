В Татарстане внук убил бабушку из-за оскорблений, ударив ее ножом 67 раз

В Татарстане будут судить 32-летнего Александра Максимова, который обвиняется в том, что он убил свою 75-летнюю бабушку, ударив ее 67 раз ножом. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

- 14 июня Максимов, его мать и 75-летняя бабушка, находясь в квартире последней в поселке Восточный, Бугульминского района распивали спиртные напитки. В дальнейшем мать обвиняемого ушла спать, а бабушка стала оскорблять его и выгонять из дома, - сообщили следователи.

Обвиняемый взял нож, подошел к лежащей на кровати женщине и нанес ей несколько десятков ударов, она скончалась на месте. После этого он вызвал полицию.

Отмечается, что за месяц до этого, в мае, его приговорили к обязательным работам за угрозы убить пожилую женщину.

Вину в убийстве мужчина признал, уголовное дело направлено в суд.