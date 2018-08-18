В Татарстане из мечети украли музыкальный центр

В Камско-Устьинском районе Татарстана в деревне Малые Салтыки неизвестные украли музыкальный центр из местной мечети, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Преступление произошло в ночь на 17 августа, неизвестные свободно проникли в мечеть, после чего и забрали проигрыватель стоимостью в 1 500 рублей, - сообщили Prokazan.ru.

На следующий день пострадавшие представители мечети обратились в правоохранительные органы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.