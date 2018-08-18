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Светофоры от Swarovski и побег Пугачева: 7 фактов о Казани, которые вы, возможно, не знали

Светофоры от Swarovski и побег Пугачева: 7 фактов о Казани, которые вы, возможно, не знали
16+
Почитайте заключительную часть материала о необычных фактах про Казань, которые малоизвестны жителям нашего города

Прежде, чем приступить к прочтению этого материала, ознакомьтесь с первой и второй частями. Судя по количеству просмотров и комментариев, людям нравится читать о вещах, которые до этого были им неизвестны, особенно если это касается истории родного города. Например, сейчас кажется невероятным, что в середине XX века Казанка текла в другом месте, а Казань превосходит Париж по размеру в 5 раз

Сегодня предлагаем вам новую порцию интересных фактов о Казани.

Казанские светофоры от Swarovski

Современную светофорную систему Казани разрабатывали с участием компании «Swarovski» (знаменитого производителя украшений из хрусталя).

Эта система получила название "умных светофоров". Их внедрение осуществляется с 2012 года, когда было принято решение оснастить ими самые загруженные городские дороги. По предварительным подсчетам средняя скорость движения транспорта за счет этого увеличивается на 20%.

Театр имени Камала имеет «брата-близнеца»

В Омске есть театр очень похожий на казанский театр им. Г. Камала.

Здание Омского музыкального театра было построено в 1981 году, на 6 лет раньше здания театра Камала. Здание оригинальной архитектуры является одним из символов Омска. В принципе, как и здание театра Камала является символом Казани.


 

Первая казанская «общага» была построена для медиков

В час дня 13 мая 1901 года в Казани после молебна был заложен первый камень в стену будущей первой городской студенческой "общаги". Первым вузом, которому было доверено иметь собственное общежитие, стал медицинский университет.

На стройку выделили 255 тысяч казенных рублей. Предполагалось, что любой студент сможет выбрать себе одиночную комнату или, в целях экономии, объединиться с приятелем (один платил 9 рублей в месяц, двое — 14). Однако, открывшись 31 августа 1903 года, на год позже запланированного срока, общежитие заполнилось лишь на треть. Бедное студенчество не могло себе позволить высокой платы за проживание.

Здание из красного кирпича на перекрестке улиц Толстого и Горького до сих пор принадлежит КГМУ, но используется не по прямому назначению.

Казанский оперный театр построен немецкими солдатами

Знаменитое здание казанского оперного театра имени Мусы Джалиля строили пленные немцы в конце сороковых. Территория стройки была обтянута колючей проволокой, по углам стояли вышки с автоматчиками.

К пленным немцам, попавшим в Казань из Сталинграда, местное население относилось на удивление хорошо. Часто женщины собирали для больных и замерзающих немцев еду и одежду, оставшуюся от погибших на фронте братьев и мужей. В свою очередь немцами в городе были построены многие значимые здания.

Ирония судьбы: театр носит имя казанского поэта Мусы Джалиля, убитого в фашистском лагере для военнопленных.

Неразрушимый мост в Азино

Главный мост развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Зорге в действительности состоит из трех независимых мостов и способен выдержать землетрясение в 7 баллов по шкале Рихтера.

В 1943 году над Казанью кружили немецкие самолеты

Казань во времена Великой отечественной войны немцы не бомбили, известны лишь единичные пролеты бомбардировщиков. Но вот снимать, снимали. Город был серьезным промышленным узлом. Информацию о нем получали при помощи аэрофотосъемки.

Казанская коррупция - причина великой крестьянской войны 18 века

Крестьянская война 1773—1775 годов, часто именуемая "Восстанием Емельяна Пугачева", возможно, не случилась бы, если бы не  казанская коррупция. Дело в том, что бунтарь и народный мститель за год до смуты находился в казанской тюрьме и обвинялся вольнодумии. Бежать ему удалось благодаря подкупу губернаторского секретаря.

Этот побег описал во второй главе «Истории Пугачёва» Александр Пушкин:

«Однажды он под стражею двух гарнизонных солдат ходил для собирания милостыни. У Замочной Решетки (так называлась одна из главных казанских улиц) стояла готовая тройка. Пугачёв, подошед к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших; другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал из городу. Это случилось 19 июня 1773 года».

Нияз Гатауллин, 20.08.2018, 19:50
Тэги: Достопримечательности Казани, Топы и рейтинги
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Комментарии

Нечто20 августа 2018, 19:55
А ещё у нашего баскет холла есть близнец правда город не помню. В поиске Яндекс по картинкам можно найти
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1
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Горожанин20 августа 2018, 20:07
Ничего нового. Те, кто любит свой город, знают эти факты.
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Димон20 августа 2018, 20:31
Одиночная бывает камера. А комната бывает одноместная. Эх, писаки...
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