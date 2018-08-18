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В Казани вновь запретили купаться на двух пляжах. Запрет длится третью неделю

В Казани вновь запретили купаться на двух пляжах. Запрет длится третью неделю
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Фото: архив ProKazan.ru

В Казани вновь запретили купаться на пляжах «Локомотив» и «Комсомольский», об этом сообищили в Роспотребнадзоре по РТ.

Сегодня, 20 августа, были обнародованы результаты очередного исследования воды, выяснилось, что она опасна для купания. Такие результаты держутся уже третью неделю.

Администрации Казани ранее были уже направлены письма с указаниями об установке аншлагов о запрете купания.

N. Vildanov, 20.08.2018, 16:20
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин20 августа 2018, 17:03
С такой погодой и так никто не купается.
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