В Казани вновь запретили купаться на двух пляжах. Запрет длится третью неделю

В Казани вновь запретили купаться на пляжах «Локомотив» и «Комсомольский», об этом сообищили в Роспотребнадзоре по РТ.

Сегодня, 20 августа, были обнародованы результаты очередного исследования воды, выяснилось, что она опасна для купания. Такие результаты держутся уже третью неделю.

Администрации Казани ранее были уже направлены письма с указаниями об установке аншлагов о запрете купания.