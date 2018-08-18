В Казани в школах одного из районов появится раздельный сбор мусора

В школах Авиастроительного района Казани появятся урны для раздельного сбора мусора, рассказал сегодня начальник Управления образования Ильнар Хидиятов. На них будут наклеены стикеры желтого и серого цвета.

Учителям, школьникам и родителям расскажут, для чего необходим раздельный сбор мусора, после чего проконтролируют их.

- Внедряя этот проект в школы, мы преследуем достаточно простую цель - воспитать у ребят осознанную привычку к экологическому образу жизни, - заметил чиновник.

Ранее в Казани в Авиастроительном районе на 109 контейнерных площадках установили 428 контейнеров желтого и серого цветов. Собранный мусор из желтых контейнеров будет направляться на дальнейшую сортировку и переработку. Содержимое серых контейнеров направят на полигон для захоронения.