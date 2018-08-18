Под Казанью трое парней, угрожая пистолетом, ограбили таксиста

Фото: Один из нападавших (соцсети)

В Пестречинском районе рано утром в субботу, 18 августа, трое парней из Башкортостана ограбили 28-летнего водителя такси "Татарстан" из Казани, информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

- Трое парней сели в автомобиль "Дэу Джентра", после чего, угрожая водителю пневматическим пистолетом, забрали у него ключи, видеорегистратор, сотовый телефон и 1 500 рублей, - сообщили Prokazan.ru.

Спустя некоторое время сотрудники ГИБДД задержали трех подозреваемых - 19-летнего, 23-летнего и 24-летнего жителей города Благовещенск.

У них забрали пневматический пистолет, кастет, нож, идет расследование дела, возбужденного по статье "Разбой".