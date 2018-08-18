Стало известно, водители с какими именами чаще всего попадают в ДТП в Татарстане

В Татарстане мужчины с именем Олег чаще всего попадают в ДТП. Такие данные приводят специалисты страховой компании «Согласие», которые составили топ-10 имен клиентов, которые чаще остальных попадали в ДТП в 2018 году.

Рейтинг мужских имен возглавили водители с именем Олег. По итогам первого полугодия 2018 года в 14,8% аварий по Татарстану фигурировали именно водители Олеги. Участниками 9% аварий были Дмитрии, а на третьем месте в Татарстане оказались Юрии — они стали участниками 8,9% ДТП.

Кроме того, чаще всего в ДТП попадают автомобили «Опель», «Деу» «ВАЗ», потом «Мазда» и «Ниссан».