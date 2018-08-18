В Татарстане начали выращивать рыб, которые ползают по земле

В Пестречинском районе Татарстана начали выращивать экзотических рыб, которые способны ползать по земле. Как рассказывает предприниматель Ильдар Сафиуллин, африканский сом может проползти несколько километров в поисках водоема.

- Сама рыба неприхотливая, растет быстро, питается комбикормом, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Сафируллин.

Идею разведения экзотических рыб предприниматель подсмотрел в соцсетях, а затем смастерил все оборудование своими руками.

- Начал с маленького аквариума у себя дома. Но потом пришлось расширяться, - добавил Сафиуллин.